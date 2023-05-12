榮獲多項全國賽事冠軍的吉貝跆拳道表演。（許逸民攝）

最具觀光行銷的「澎湖國際海上花火節」，今年首場離島場今晚在白沙鄉吉貝嶼登場，船班滿載湧入5千遊客，包括澎湖縣長陳光復也率縣府團隊與民眾一起特別搭船登島，跨海來欣賞這10分鐘的花火秀。

去年花火節3場離島場次，因考量國內新冠肺炎疫情升溫，加上三個鄉公所擔心疫情擴散風險，以及離島醫療量能承載壓力，向澎湖縣政府建議取消。今年疫情解封後，今晚由吉貝嶼打頭陣。

晚間7時許開場，同時邀請榮獲多項全國賽事冠軍的吉貝跆拳道、赤崁辣媽舞團等地方優秀表演團體演出，晚間8點在吉貝港口以150發6吋及450發3吋煙火，搭配近100種花色，總計超過3000發煙火，同時搭配音樂團隊編制的組曲，以輕快搖曳、抒情優美、電影般的旋律，讓旅客與居民同享吉貝夜空的聲光饗宴。

訂於4月20至6月29日在馬公觀音亭施放21場次的海上花火，經澎湖縣政府分別加碼5月12日和24日在白沙吉貝嶼與七美鄉、6月10在望安鄉等3離島3場次後，總計將施放24場次，讓澎湖全島都可看見美麗的花火。

其中，交通部航港局為配合澎湖國際海上花火節七美場次，平日並未對外開放的七美嶼燈塔園區，也將於5月24-25日的9時至18時限定開放，歡迎旅客至七美嶼燈塔，俯瞰美麗的海岸風光，感受當地的漁村文化，也欣賞花火節的煙火。

1939年完工的七美嶼燈塔別名南滬燈塔，塔高8.3公尺、燈高40.8公尺、公稱光程11.3浬，位於澎湖縣七美鄉的南角崖頂上，也是日本人在台灣興建的最後一座燈塔。