母親節前夕 賴清德紅著雙眼分享媽媽的人生觀。曾薏蘋截圖

週日是母親節，民進黨總統參選人賴清德選「看見‧賴清德」系列影片，今上線的主題為「我的阿母」，賴清德幾乎全程紅著雙眼，跟大家分享媽媽的人生觀。

提到媽媽，賴清德數度哽咽，他說，小時候遇到鄰居親戚朋友，最常聽到的一句話就是，「德仔，你們兄弟要乖一點，要聽話、要孝順，你阿母很辛苦」。

他說，爸爸過世的時候還很小，印象最深刻的就是和當地的勞工一起組聚樂社，大人把鳳梨罐頭上下切下做成鈸讓他練習，有一次媽比較早回來，看到他在玩鈸，就把他叫到屋子裡面說，「你好好唸書就好了，不用去玩那個」。

賴清德說，家有6個兄弟姊妹，自己排第5，媽是很辛苦，含辛茹苦把兄弟姊妹撫養長大成人；一個人兼了很多份工作，礦坑的煤礦用天車，媽媽會操作天車，礦工頭燈要用電池，媽媽晚上會去幫忙蓄電池。

他回憶，光是礦場的工作記憶所及就有這幾個，在外面打雜工的就更多。

賴清德說，他睡醒的時候媽已經出門去上班，「我要睡覺，我媽還沒回來，每天這樣。」只要鄰里有什麼事情需要幫忙，媽媽都會去幫忙，就是有辦法騰出時間，需要她參與公益，她就會參與。

賴清德還說，國中時得盲腸炎，老師、同學都很關心他，想到賴媽媽辛苦，盲腸炎開刀要花錢，因此在班上募款。他把同學和老師善心捐的錢拿回去，媽竟然不接受。

他提到媽媽當下反應是，「你拿回去還老師同學，我媽是這樣講，你們這些小孩畢業長大就四處分散了，這人情要怎麼還？」說到此，賴清德情緒有點激動說，「這是我媽」。

賴清德說，媽媽最常講對他們兄弟講，「一枝草一點露，我們雖然比較窮，但天公伯也會給我們機會」，媽媽跟台灣社會那個年代的婦女都一樣，不是哲學家、也不是教育家，就是大家都認真打拼，賺食、養小孩。

他表示，「我是從我媽身上學習到那種非常堅強、不屈不撓的精神」。