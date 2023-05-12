近年台灣年輕藏家投入古董收藏行列比例增高。（台北國際藝展公司提供）

台灣首度舉辦的古董藝術展「台北文華藝術博覽會」，集結20餘家台灣古董業者共同參與，展出精品包括〈明宣德掐絲琺瑯牡丹紋盒〉、〈清乾隆掐絲琺瑯象馱瓶〉等、大會主席張富荃認為台灣古董藝術市場具豐厚資源與潛力，此次展會希望讓世界看到台灣的實力。

5月份藝博會在台熱鬧登場，吸引不少港、澳和日本藏家來台。亮點展品包括味餘書室所呈現，全世界僅6只的〈明宣德掐絲琺瑯牡丹紋盒〉，蓋面主體為花卉紋，以下四層纏枝花和捲葉紋帶飾。平底矮圈足，盒內、蓋內和底部滿施鎏金。蓋面鏨「大明宣德年製」六字款，據味餘書室介紹，宣德掐絲琺瑯圓盒多為蔗段式，與該器同為平拱頂的盒器極罕見。

此次展出年代最久的器物為距今約3300年的〈商代青銅梟尊〉，是商代晚期的經典之作，蓋為梟首，環目，尖喙，立耳，大眼目光如炬，上蓋飾羽翼紋。座作梟身，器口微斂，垂鼓腹飾捲曲羽翼紋。

大會主席張富荃表示，以古董市場而言，台灣藏家深具潛力，近1、2年間由香港蘇富比、佳士得等拍賣公司的交易記錄可得知，台灣購藏的比例與金額已超越對岸。他也分析台灣藏家相對成熟，對於收藏更會由喜好入手，並對於物件的歷史、工藝、收藏記錄等都有脈絡地學習掌握。

相較於近、當代藝術品市場近年年輕世代藏家崛起，張富荃表示也有不少年輕藏家也轉向了古董市場，「年輕人認為要具備的知識量更多而有趣！」張富荃觀察台灣古董市場要讓年輕藏家更容易親近，需要的是大型的展會平台，並以好的展品吸引優質藏家，「唯有將藝術平台做得更有規模，才能提升台灣的鑑賞水平，也讓年輕人親近古美術，看見經典。」