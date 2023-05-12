中共中央外事辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文於5月10日、11日在奧地利維也納會面。中共官媒《環球時報》引述熟悉情況的中方高級官員對透露，雙方就包括中美關係、台灣問題、亞太局勢、烏克蘭危機等重要問題進行了多輪討論，長達10個多小時。會晤坦誠、深入、具實質性和建設性。

中方強調，中美元首的峇里島會晤是成功和建設性的，為中美關係發展指明方向，但美方在無人飛艇事件中過度反應、濫用武力，其中的教訓必須汲取。中美正確的相處之道是相互尊重、和平共處、合作共贏，不能簡單以「競爭」來定義整個中美關係，不能一方面要溝通對話，一方面損害中方利益。美方應該做的是，樹立正確對華認知，防止戰略誤判，摒棄冷戰思維，停止遏制打壓，不搞零和博弈，回歸理性務實，與中方相向而行，推動中美關係止跌企穩。

王毅全面闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是第一條不可逾越的紅線。當務之急是，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政。美方表示美國的一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」、「一中一台」。

該官員透露，中方還要求美方取消對中美人文交流不合理的限制和干擾，與中方一道開展更多兩國各界交往，增進人民間相互理解。

雙方並就烏克蘭問題交換了看法。中方強調中國不是烏克蘭危機當事方，始終秉持客觀、公正、冷靜立場，積極勸和促談，也一直敦促各方都不要拱火澆油。遵守聯合國憲章宗旨和原則、維護各國主權和領土完整應普遍適用，不能搞雙重標準。