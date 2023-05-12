基隆市第二分局八斗子分駐所於昨（11）日上午獲報，觀海街住宅有民眾需警協助，警員柯仁偉、林胤勳、邱宜庭獲報後立即趕往現場查處。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所於昨11日上午獲報，有民眾需警協助，警員柯仁偉、林胤勳、邱宜庭獲報後立即趕往現場，發現王姓老翁（65歲）仰躺於地面上，通報救護人員將王翁送醫。（圖／警方提供）

3員見蕭姓婦人站立於門外神色緊張，遂上前詢問，蕭女稱其房客已多日聯繫不上，故今日前來查看，卻見王姓老翁（65歲）仰躺於地面上，警方進房查看，見王翁意識清楚、對談如流，身上雖無明顯外傷，但為求謹慎，警方仍通報救護人員將王翁送醫。

經了解，王翁近日才剛開刀返家不久，身體尚未恢復，警方隨即聯繫家屬，惟家屬均在外地，也無心前來照顧，故又聯繫社會處由社工介入處理，亦將此事告知老翁居住地之里長，請其多加留心，警方也將協助申請補助，以助王翁度過難關。

第二分局表示，警方的工作不僅是維護社區治安，更要幫助弱勢，若有發現身邊的人因遭逢變故致生活陷入困頓，請及時與警方反映，警方不僅會提供相關物資，更會協助申請補助，提供必要協助，為社區治安盡一份心力。