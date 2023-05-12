美國紐約市通過一項禁止體重歧視的法案，加入美國各地日漸推廣的反歧視運動，使體型成為跟種族和性別同等重要的受保護個人特徵。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，超過40%的美國成年民眾被認定為肥胖，且研究顯示體重歧視是隨處可見的情況。

這種偏見會帶來代價高昂的損失，例如被給予較低薪酬，尤其是女性。

紐約市通過一項新法案，明定不得歧視體重過重人士。

紐約市議會議員阿布瑞烏（Shaun Abreu）表示，體重歧視是「人們迫於無奈背負的無聲重擔」。

在公開聽證會上，支持新法的人士提到在餐廳和戲院很難走到座位上、被房東拒租，以及超過紐約市共享自行車的體重限制等經驗。

發起這項法案的阿布瑞烏指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間，他體重增加超過40磅（約18公斤），發現受到的待遇出現變化，因此更加體悟到這項問題。

這項措施預計於本月稍晚由紐約市長簽署成為法律。儘管部分市議員抱持懷疑態度，但法案仍獲得廣泛支持，紐約市議會昨天以44票贊成、5票反對，表決通過這項法案。

自1976年以來，密西根州就禁止工作場所出現體重歧視的言行，包括舊金山和華盛頓特區等城市也有相關立法。