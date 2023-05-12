大陸4艘海軍艦艇編隊，經由東海到日本海北上，以「繞日」的方式航行。前立委郭正亮表示，日本不可能追上中國大陸，日本首相岸田文雄可能要巧妙運用美日同盟，然後讓自己在亞洲壯大地位。中國大陸也許是看到這樣的一個未來，會認為反正你要這樣走，那就不客氣了。

針對大陸艦艇編隊「繞日」，郭正亮12日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這個會是常態。日本首相岸田文雄給人家感覺是蠻有意要落實安倍路線，所以中國大陸一定會提高警覺。從安保2.0之後，岸田最近整個基調都配合美國，而且已買了400枚戰斧飛彈，未來還要自己做長程導彈，未來各種軍艦也要升級，日本是玩真的。

郭正亮接著指出，不排除岸田文雄在G7之後，可能有意要解散日本國會，要讓自己能夠做得更久，他的成功機率蠻高的。因為自民黨加公民黨，大概掌握三分之二的席次，可以完全主導日本政局。

郭正亮點出，日本不可能追上中國大陸，岸田可能要巧妙運用美日同盟，然後讓自己在亞洲壯大地位。岸田若以自民黨跟公民黨完全主導日本。國防預算增加到2％，搞不好透過4年到5年的時間，可能完全執政。中國大陸可能是看到這樣的一個未來，會認為反正你要這樣走，那就不客氣了。