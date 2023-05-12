國際研討會BBC Studios亞洲區資深副總裁暨總經理 Phil Hardman。（公視提供）

國際研討會KBS策略長崔善旭（Dr. SunWook Choi）。（公視提供）

公視國際研討會（左起）泰國公視全球夥伴關係和策略長Ruthai Thamsatha

公共電視於今（12）日在台北國際會議中心舉辦公視 2023 年國際研討會，以「擁抱未來 公共媒體的數位轉型與治理」為主題，邀請英、日、韓、泰、瑞士等六位公共媒體代表，探討分享公共媒體致力於數位轉型與治理的國際經驗。現場邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥、文化部政務次長王時思與公視基金會董事長胡元輝致詞，提到數位時代下媒體轉型，關注數位治理的重要性。

NCC 主委陳耀祥表示，「公共媒體不同於商業媒體的經營方式，除了收視率的要求，也著重公益性與公共性，關係到整個國家的發展。面對數位時代的來臨，數位轉型、數位優先是公共媒體與商業媒體關注的事情，也是生存的攸關條件。」陳耀祥進一步表示，台灣公共媒體作為數位領頭羊的角色，但礙於經費有限，有待未來繼續努力，透過今天研討會的跨國交流，分享各國公共媒體在各國發展的歷程，讓台灣看見世界經驗。

文化部政務次長王時思提到，「媒體形式的改變帶動內容的改變，持續挑戰公共媒體的真實性，公共媒體扮演民主自由的價值，當虛實混合，媒體面臨強大的考驗。」王時思也提到，文化部持續支持台灣公共媒體的發展，TaiwanPlus 全英語頻道的上架，分享台灣觀點及經驗，讓世界看見台灣。另一方面，文化部近期持續推動修法的進度，讓公共電視應對新的時代有更多的資源及獨立性，因應數位治理下的時代。

公視基金會董事長胡元輝誠摯感謝遠道而來的六位講者，分享數位轉型經驗，並對與會者的支持表達感謝，「公共媒體的發展是很重要的民主里程碑。」

BBC Studios亞洲區資深副總裁暨總經理 Phil Hardman 強調「信賴」是媒體經營最重要的核心， 社群上也持續思考如何維持公平性。在商業發展上，他也分享需要花更多時間思考科技結合媒體的機會、以及節目推出的策略，並挑選合適的合作夥伴。面對未來挑戰，「必須要大膽和自信地面對競爭的媒體環境。」

日本放送協會（NHK）媒體中心資深製作人鵜殿良指出 NHK 積極發展數位治理，並以 NHK Plus 為例，社群媒體上日益猖獗的假新聞的干擾，NHK 打造輿情監測團隊（Social Listening Team），以 24小時、全年無休的輪班方式觀測輿情，致力打擊假新聞。他說，「公共媒體在網路時代下生存困難，目標需隨著時代轉變而有所變化，不只是製作節目，也要解決社會問題，對社會有所貢獻。」

全球「韓流」的主要推動者之一、韓國廣播公司（KBS）的策略長崔善旭（Dr. SunWook Choi）分享， KBS 同樣面臨收視族群老化與 Netflix 等 OTT 竄起的挑戰，但 KBS 善用「韓流」和觀眾密集接觸，娛樂節目結合人工智慧（AI）與動作捕捉（Motion capture）的技術，讓明星偶像透過 8K 、多機攝影機的拍攝，對個別表演者作區別的方式，節省了 50％ 的製作成本，藉此協助電視台的營運成果。

泰國公共電視（Thai PBS）總經理 Dr. Wilasinee Phiphitkul 分享，根據泰國國家電視廣播協會預估，在 2030 年將有不到 50％ 的觀眾會繼續收看線性電視， 30％ 會選擇混合收視，如此改變在年輕族群之間則更加明顯。泰國公視為達成數位轉型目標，努力提升人員、數位流程、技術的提升，並維持大眾的信任與公共媒體價值，期望從傳統的電視台，成為更加多元化的平台。

國際公共媒體聯盟（PMA）執行長 Kristian Porter 回應假新聞對於各國媒體影響甚鉅，如何在社會大眾面前維持「透明度」變顯得相當重要，尤其在使用第三方社群平台時，由於演算法非公開，公共媒體就必須向大眾清楚說明使用或是不使用的原因，才能贏得大眾對於公共媒體的信賴感。

瑞士德語廣播電視台（SRF）轉型計畫經理 Kathrin Ruther 則分享， SRF 於 2019 年 11 月起啟動轉型計畫「SRF 2024」，SRF 觀察到近幾年年輕觀眾的數量正在下降，加上德國與奧地利兩國的商業電視台競爭，再度瓜分 SRF 觀眾群。另一方面，隨著收視觀眾減少、收視費遞減，SRF 的節目預算金額也減少。為了克服這項挑戰，Kathrin 強調 SRF 不只強化記者素質，並從閱聽眾喜歡的節目類型來安排節目預算，依此產生一套新的營運模式，來因應未來挑戰。

面對數位轉型的挑戰，與談者都面臨到資源不足和分配的難題，AI時代來臨是助力也可能是假訊息假新聞的製造者。面對商業機制的串流平台來勢洶洶，公共電視要與其合作或是競爭都需要深思；公共媒體在數位時代，無論如何轉型，都不負公共的所託及信任。