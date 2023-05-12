紐約聯準銀行近日發布的最新報告指出，矽谷銀行（SVB）倒閉後，美國銀行業擠兌約集中30家「超級地區銀行」。規模介於500億美元至2500億美元，與矽谷銀行相當。

路透社報導，紐約聯準銀行研究人員發現，3月份數千家社群銀行及小規模地區性銀行，存款都相對穩定，但那些「超級地區銀行」的存款都流向大型且具系統重要性的公司。

雖然在矽谷銀行和標誌銀行（Signature Bank）相繼倒閉後，引發更大規模擠兌的擔憂，但研究指出，聯準會官員似乎已經得出結論。市場擔心銀行業動盪可能掀起整併潮，擠壓到小型金融機構生存空間，進而危及小企業貸款。

然而，即便是規模達1000億美元的銀行也「相對未受影響」，3月中旬銀行業逐漸爆雷，小型金融機構存款幾乎沒有變化，可能規模較小的機構，大多存款通常有向聯邦存保公司（FDIC）投保。矽谷銀行大多存款未投保是使其倒閉的因素之一。

報導提到，市場仍對地區銀行的穩定性感到擔憂，尤其第一共和銀行才剛被FDIC接管並出售給摩根大通。然情況惡化的跡象已經逐漸減少，銀行向聯準會緊急借貸開始減少，研究說，其中大多是「預防性」措施，雖然地區銀行借貸最多，但各規模銀行也在利用聯準會及其他措施，顯示不僅是受影響最嚴重的機構，整個銀行系統都需要預防性流動像緩衝。