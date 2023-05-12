10日興富發吊臂砸中捷軌道，列車卻照常發車撞上造成1死10傷，中捷代理董事長11日開記者會時卻要大家提中捷「拍拍手」，引發外界撻伐。今天民進黨議員們更要求他下台負責。林良泰晚間在個人臉書發文表示「階段性任務已完成」請辭，市府准辭。

林良泰在個人臉書上表示，在中捷的階段性任務已完成，謝謝中捷、謝謝大家！台中市政府指出，中捷公司代理董事長林良泰自今年3月起代理董事長一職，在代理職務期間，無給職以交通專業、義務協助中捷日常營運，且在中捷發生重大意外之際，帶領中捷同仁徹夜搶修，讓中捷得以最快速度恢復全線通車。

台中市政府表示，感謝林董事長代理期間的承擔與協助，對於林良泰代理董事長請辭中捷職務，市府予以准辭。

民進黨台中市議會黨團總召何文海表示，這是中市府「斷尾求生」，但中捷在整個事件中有無做到把傷害降到最低，以及整個流程中處理上有沒有問題，民進黨團依然會追真相、追責任，並要求中捷未來做到更好更安全。