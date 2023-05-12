高市全面稽查興富發工地，開罰70萬元並勒令3處停工改善。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

興富發建設台中文心愛悅建案10日發生塔吊吊臂掉落到台中捷運軌道，釀成1死10傷事故。對此，高雄市勞工局與工務局對於興富發集團在高雄市11處工地實施工安突擊檢查。發現3件重大違規，並勒令作業場所停工改善，另外，7件因未落實墜落、感電、物體飛落等安全防護設施依《職業安全衛生法》裁罰70萬元。

高雄市政府勞工局今日偕同工務局，對於興富發集團於高雄市11處工地實施工安突擊檢查。經檢查有3件屬重大違規，勒令作業場所停工改善，另7件因未落實墜落、感電、物體飛落等安全防護設施依《職業安全衛生法》裁罰70萬元。

勞檢處郭清吉處長指出，營造工程不同其他行業，環境變動性大，起重吊掛作業相當頻繁，處處充滿風險，為防災檢查重點對象。勞工局今年迄今已實施營造工地檢查1206工地次，其中針對有立即發生危險之虞的重大缺失，共計勒令停工52件。為有效降低營建工地工安意外，勞檢處將持續針對墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害，嚴格督促業者設置安全設施，一旦發現情違規節重大者，將立即勒令停工，對於營造廠商未落實安全與承攬管理責任，將從重處罰，決不寬貸。

勞工局周登春局長強調，勞工局將全面持續稽查營建大樓工安，呼籲業者及勞工朋友，營造工地存在許多工安風險，任何時候一定要按部就班，步步為營，確實遵守並落實各項安全規定。