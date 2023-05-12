2023豐米全國少年盃足球錦標賽6月22日至6月30日將在新竹縣體育場、新竹縣第二運動場、臺灣大學竹北校區足球場火熱開踢，目前已有超過100隊報名參與，有機會超越去年211隊參與的盛況。中華足協12日更正式公布，豐米全國少年盃足球錦標賽預賽期間，替補程序採納5人制規則，已替補下場的球員可再替補上場，增加小球員表現機會，達到推廣足球之目的及初衷。

2023豐米全國少年盃足球錦標賽首度由「豐米國際股份有限公司」冠名贊助，並由「相信育樂股份有限公司」承辦，賽事包括公開組、學校組、女子組，進行8人制足球賽。足協12日召開線上賽制說明會，特別的是預賽（小組循環賽）時替補程序採5人制規則，複賽、淘汰賽、決賽將回歸原本的替補程序（8人3次）。

豐米全國少年盃報名期間將於15日（一）下午5時截止，歡迎全台就讀小學四年級到六年級的少年報名參加，享受夏日足球盛事！