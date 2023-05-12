台灣人愛喝手搖飲料，台南更被視為手搖飲料店的一級戰區，臉書粉專《台南式 Tainan Style》就統計出各品牌在台南的展店數量，其中號稱「南霸天」的茶の魔手雖然近2年收了17間店，仍以217間店奪得冠軍。除此之外，也有不少品牌崛起，從0間店面迅速爬升到前20名的行列。

臉書粉專《台南式 Tainan Style》日前發文分享統計數據，截至2023年5月10日止，共有30個手搖飲品牌包辦了台南近千家飲料店，其中「茶の魔手」以217間的店面數量奪得冠軍，比第二名的「紅茶幫」還多了136間，而店數第三名的則是「清心福全」，共有51間店。

其他知名的手搖飲料店包括：麻古茶坊46間、鮮茶道44間、迷克夏32間、50嵐29間、白巷子24間、可不可20間，分店數量和茶の魔手出現明顯落差，該粉專的小編也笑說：「茶魔太扯！其他人完全看不到車尾燈，台南人走到哪都逃不出茶の魔手」。

除此之外，該粉專還列出和2年前相比，店面數量變化較大的手搖飲店，茶の魔手少了17間、麻古多了17間、大苑子少了13間、五桐號直接從0間拓展到15間。而小編也強調，該數據是以店數多寡排名，與飲料的好喝程度無關。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「50嵐怎麼落到這地步」、「大苑子真的衰退非常多，明明比什麼鮮自然、白巷子好喝」、「茶湯會呢，倒光了？」、「認真，有茶魔我一定喝茶魔，品質穩定，穩定的很甜」、「茶魔根本是台南茶飲界的7-11」、「紅太陽全盛時期也很多間，再早一點還有克莉歐沛」、「雖然上宇林店數不多，但我願稱他為手搖飲業界之最強」。