屏東一名男子平時把家中的市場攤位一樓租給一名女子開作美容美體店，自己則住在2樓，去年9月他向女方收租金，對方卻頻找理由不付錢，男子最後當眾辱罵對方「乞丐婆、乞丐趕廟公、沒看過這樣的乞丐婆」及「X你爽歪歪」，遭法官依恐嚇危害安全罪，處拘役20日。

判決書指出，簡姓男子將屏東市某市場的1樓店面出租給女子經營美容美體事業，簡男則住在房屋2樓，去年9月10日下午6時，他依約向女子收租金，對方卻拒絕付錢，他認為對方是在故意刁難，就在店面內外以「乞丐婆、乞丐趕廟公、沒看過這樣的乞丐婆」及「X你爽歪歪」等語（均台語發音）辱罵對方，使女子認為名譽等人格權益受損，安全受威脅。

檢方認為簡男並未實際對於女方產生真正實質損害，且是因對方拒絕依約支付租金，心生不悅之下犯行，屬情有可原，此外女子雖主張自己心生畏懼，卻仍持續在該店面營業，並已迫使簡男搬離房屋2樓，檢方建請法官從輕量刑；法官依簡男犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，可易科罰金。