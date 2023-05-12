據恒指公司宣布，所有變動將於6月5日起生效。恒生指數成分股將有以下的變動，成分股數目將由76檔增加至80檔。加入華潤電力、紫金礦業、京東健康、攜程集團。沒有剔出股份。
恒生中國企業指數剔除大陸房地產龍頭碧桂園，納入中國神華，成份股數目維持50檔。恒生科技指數則沒有變動。
恒指公司12日公布季檢結果，將京東健康、攜程、紫金礦業和華潤電力納入恒生指數；將碧桂園從恒生中國企業指數中剔除，納入中國神華能源股份有限公司。恒生科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持30檔。
據恒指公司宣布，所有變動將於6月5日起生效。恒生指數成分股將有以下的變動，成分股數目將由76檔增加至80檔。加入華潤電力、紫金礦業、京東健康、攜程集團。沒有剔出股份。
恒生中國企業指數剔除大陸房地產龍頭碧桂園，納入中國神華，成份股數目維持50檔。恒生科技指數則沒有變動。
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