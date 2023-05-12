據恒指公司宣布，所有變動將於6月5日起生效。恒生指數成分股將有以下的變動，成分股數目將由76檔增加至80檔。加入華潤電力、紫金礦業、京東健康、攜程集團。沒有剔出股份。

恒生中國企業指數剔除大陸房地產龍頭碧桂園，納入中國神華，成份股數目維持50檔。恒生科技指數則沒有變動。