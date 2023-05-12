在經濟方面，鄭柵潔12日表示，要進一步增強總體調控的前瞻性、針對性、協同性，充分發揮超大規模市場優勢，有效釋放內需潛力。優化總體政策組合。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，促進財政、貨幣、就業、產業、投資、消費、價格、環保、區域等政策形成系統集成效應，做到科學精準。綜合施策釋放消費潛力。充分發揮消費對經濟增長的基礎性作用，多管道增加城鄉居民收入，穩定汽車、電子產品、住房等大宗消費，培育壯大綠色消費、文化旅遊等服務消費新熱點，創新消費場景。

產業方面，鄭柵潔指出，要培育壯大新興產業，推進傳統產業改造提升，加快製造業高階化、智慧化、綠色化發展，促進現代服務業同先進製造業、現代農業深度融合，推動農業強龍頭、補鏈條、興業態、樹品牌。加快發展數位經濟。把握數位化、網路化、智慧化方向，大力推進數位產業化和產業數位化，重視通用AI發展，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

環保方面，鄭柵潔表示，加快發展方式綠色轉型。支持綠色低碳產業發展。積極穩妥推進碳達峰碳中和，在鋼鐵、石化、建材、交通運輸、城鄉建設等10個重點領域有計劃分步驟實施碳達峰，協同推進降碳、減污、擴綠、增長。