找工作眼睛真的要放亮點！一名男子成功錄取了客服工作，但當他報到時，發現所有同事態度都相當詭異，更驚覺工作內容不單純，第二天果斷報警處理，最終所有員工員都入獄。

根據《廣州日報》報導，事件發生在南沙，一名男子在上月中錄取了客服的工作，但到職後被主管要求要把自己當成女性，跟男網友撒嬌聊天，還要對方下載APP存錢，讓男子覺得相當奇怪，開始懷疑是不是進了詐騙集團。

男子環顧了辦公室，發現同事們都充滿著詭異的氛圍，因此上班第二天，就瞞著公司的人報警，警方到場後搜索發現，果然是打著公司名義的詐騙集團，將主管與5名下屬逮捕到案，扣留了24支手機、8台桌機與6台筆電，目前該詐騙集團共騙取了3.5萬人民幣(約16萬台幣)。

男子報到第二天，就讓整間「公司」被滿門抄斬，不少大陸網友紛紛留言：「小伙勇氣可嘉啊」、「可以啊，以後乾脆專職當警方臥底好了」、「莫非這就是傳說中的00後拯救職場嗎」、「3.5萬，連手機電腦都還沒回本就被逮了，可憐」、「騙了這麼久才3萬，還不如去找個廠上班」、「這詐騙集團有點弱啊」。