《央視》以數位方式模擬中共最新式的隱形戰機殲-35在福建艦上起降。（圖／央視）

大陸軍艦載航空兵部隊組建10周年紀念影片，秀出新型隱形艦載機殲-35及升級版殲-15等兩款艦載機。前大使介文汲表示，福建號若能配備具隱形性能的五代戰機殲-35，戰力將大增；甚至在第一島鏈、第二島鏈，甚至穿越到第三島鏈之間，大陸的戰鬥力區域拒止的能力，可能會達成。

介文汲今(12日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，福建號所用的電磁彈射，是最新的一種起飛方式 。現有的艦載機就是殲-15 ，勢必某種程度在功能上要有所改進。福建號對大陸海軍，還有艦載機的駕駛員，是一個新的里程碑，因為在海上降落航空母艦上的難度，就好像大海中找一張郵票一樣。

介文汲接著指出，山東號和遼寧號幾次的演練 ，日本人算得很清楚，這幾天起降了多少次。而戰鬥機是航空母艦最主要的武器，可說是一個延伸的攻擊基地，因此最重要的是飛機的起降。事實上，大陸航空母艦成軍時間並不長，艦載機飛行員在短時間，能夠很純熟地在航空母艦上起降，到一般正常的次數，可說不簡單。

介文汲點出，艦載機殲-15發展比較成熟，若能配備殲-35隱形戰鬥機，那麼大陸航母的戰力，又將往前大邁進一步。因為美國傳統的航母上用的艦載機，主要是大黃蜂號，航程遠、載彈量也大，35噸以上的戰鬥機，都是重型戰鬥機，跟殲-15一樣。美國航母已經有隱形戰鬥機，大陸福建號若能配備具隱形性能的五代戰機殲-35，在第一島鏈、第二島鏈，甚至穿越到第三島鏈之間，大陸的戰鬥力區域拒止的能力，可能會達成。