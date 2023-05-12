開季從二軍出發的中信兄弟外野手詹子賢，近期打擊狀態逐漸回溫，12日在新任總教練彭政閔上任首戰有3安、3打點表現，獲選單場MVP，他表示，自己只是照著先前調整的方式，並沒有因為教練團異動刻意改變打法，但過去很愛與彭政閔打鬧的他，現在「恰哥」變「恰總」後不敢造次，「他第1天集合就說要尊重，我有聽進去。」

詹子賢首打席就敲安助隊先馳得點，6局上同樣面對統一獅先發投手布雷克，敲出右外野2分炮助隊擴大領先，單場3安「猛打賞」，近期是連7場敲安、連2場開轟，打擊率也上升至3成94。

在恰總上任首戰繳出好表現，詹子賢說只是碰巧，也開玩笑說可能回到家鄉台南比賽有「保庇」，「這陣子狀態調整的不錯，沒有因為是恰哥第1場就有改變，只是照先前方式去打。」

手感逐漸回溫，詹子賢透露關鍵，「去年跟今年開始都有在嘗試新東西，在二軍跟恰哥、打擊教練討論上半身的右手發力，提早做準備不要有多餘動作，揮棒動作比較簡單也比較有力。」

過去詹子賢就十分愛與彭政閔開玩笑，但現在「恰哥」變「恰總」，「現在不行鬧他了，今天第一天集合他才說要尊重教練、球員、球迷跟公司，我有聽進去，不能再鬧他了。」