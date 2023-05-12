國民黨17日將敲定總統參選人，黨中央今上午開始陸續致電黨內各立委徵詢，是支持新北市長侯友宜亦或鴻海創辦人郭台銘？最後挺郭的只有4人，超過20人表態挺侯。消息一出引發國民黨立委陳玉珍不滿，認為有放消息、內定意味，對此黨中央強調，絕無放話可能，大家不用過度臆測。

據透露，國民黨秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄今早陸續致電各個黨內立委，詢問總統參選人支持對象。據消息指出，包含國民黨立委陳玉珍、傅崐萁、吳斯懷在內，共4人挺郭；而挺侯的立委包含先前已表態的曾銘宗、林為洲、陳雪生、鄭麗文、李德維、呂玉玲、賴士葆、吳怡玎、謝衣鳯在內，超過20人。

但陳玉珍不滿認為，這樣子放消息好像有內定、帶風向，會讓挺郭立委難以服氣。黨中央人士稍早表示，目前還在持續徵詢意見，仍有許多重要意見領袖與縣市首長需要詢問，因還在徵詢的階段，所以「絕對無放話可能」，請大家不要做過度臆測。