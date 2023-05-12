社群軟體又出現災情！今（12）日晚間陸續有網友發現，使用臉書時只要點進陌生人的主頁，就會莫名其妙地自動寄送好友邀請，就算想要刪除也沒有辦法。相關事件在網路上引發熱烈討論，甚至有人說是「災難型BUG」，但整起事件的原因還有待釐清。

「超級怪異！」今日晚間有網友在論壇《Dcard》以「求救！FB自動加好友」為題發文，表示不小心點到好友建議的陌生人介面後，系統竟然直接幫他送出交友邀請，想刪也不掉，讓這名網友急著求救，「請問是FB的BUG還是需要關閉什麼設定」，不過目前仍未有解決方法，且在各大論壇都有不少人回報相關災情。

貼文曝光後，一票苦主喊+1，紛紛留言，「我也是！測試好多個都這樣，超困擾的」、「X！我也是，FB壞掉了嗎，打擾到好多人」、「好像下午大概5點開始的，問過好幾個朋友都這樣。目前測試電腦版不會，手機APP會」、「看起來是FB的問題，還以為是自己被盜或是開到什麼設定」、「今晚突然開始的，超尬」、「難怪忽然好多人加我好友，原來在偷看我」。