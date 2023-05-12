根據英國國家統計局（ONS）12日公布，第一季國內生產毛額（GDP）季增0.1％，成長率與去年第四季相當，並與市場預測一致。統計局表示，家庭所得依然承受高物價壓力，實質家庭支出未見增加。

凱投宏觀副首席英國經濟學家葛雷格利（Ruth Gregory）在報告中指出，GDP報告反映低實質所得、高利率、異常多雨的氣候，以及大規模罷工打擊經濟活動。此外，政府支出下滑和淨貿易數據疲弱亦衝擊首季經濟。

葛雷格利表示，目前英國經濟並未陷入衰退，但高利率的影響尚未全面顯現，現在稱警報解除還為時過早。英國央行日前將利率調升息1碼至4.5％，連續12度升息。

統計局報告顯示，營建業首季擴張0.7％，製造業成長0.5％，服務業增加0.1％。按月來看，服務業3月下滑0.5％，主要因為批發和零售貿易，以及汽車維修下降。

富達國際個人投資部門主管史蒂文生（Tom Stevenson）表示，面對借款成本攀升和物價上揚，經濟的重要組成項目服務業持續放緩。

英國去年經濟躲過技術性衰退後，1月經濟月增0.4％，2月持平，3月意外下滑0.3％，遜於市場預估的持平，顯示今年來經濟成長力道仍然疲弱。

安侯建業（KPMG）英國分公司首席經濟學家塞爾芬（Yael Selfin）指出，3月GDP萎縮凸顯即便躉售能源價格下降、供應鏈狀況好轉，以及消費者信心從多年低點反彈，但英國經濟依然脆弱。

英國的通膨率仍居高不下，3月數據年增10.1％，約是美國的兩倍，高居七大工業國（G7）之冠。

英國央行已不再預期今年經濟將陷入衰退，如今預期上半年經濟持平，全年成長0.25％，明年中前估計成長0.9％。