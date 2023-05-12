林伯翰表示，壽險經營環境現已困難，大股東還這麼紛擾會讓業務拓展更加困難，更嚴重的是影響金融穩定也不是主管機關樂見的，他疾呼雙方和談。他比喻，新壽只是需要母公司新光金增資輸血，結果卻有人認為要做「開腦手術」（董事會大改組），萬一開腦後變植物人誰要負責？

此次二方人馬名單32人要角逐15席席次，改革派洪士琪日前放話已掌握新光金過半股權，可拿下董事會過半席次（8席）的董事席次，一旦改革派拿下董事會過半席次後，新光金、台新金合併案將正式啟動，目前看來洪士琪掌握的委託書較多、勝算較大，已引發金管會的關切。

林伯翰指出，一般小股東關心的是獲利，不關心誰當董事，而保險局則是關心保險公司脫困、2026年可以接軌IFRS，現在新光人壽已被政府要求要增資，需要新光金來增資輸血，就像男女嫁娶要做婚前健康檢查，嫁娶對象缺血，結果你去開嫁娶對象爸媽（新光金）的腦，這樣誰敢注資（新壽）？

林伯翰再喻，今天站在父母立場，看到兒女不好，就說要改革，但改革方式只是叫你去嫁人（併購），這叫不負責任，萬一嫁了人被家暴怎辦，應該是拿錢出來讓你去進修才對。「改革可以但不能報仇」。

林伯翰指出，近日有媒體聳動標題寫道「吳東亮強攻台新金新光金合併」，他呼籲，台新金董事長吳東亮應要出來極力表明立場，台新金沒有介入新光金董事會改選與徵求委託書的過程，因為金管會已畫出紅線，雙方要嚴守金金分離、產金分離的原則，若是併購過程有瑕玼以後也不會過。

他認為，不要小看監管力道，金控董事還有適格性問題，董事提名不等於當選、當選不等於就任，要通過金管會審查，應該「有多少股份、分多少席次」。

林伯翰指出，合併有善意、惡意，不要用奇怪的方式去併。「善意」合併就像當年新光金併元富證，新光金本就是持有元富證32％股權的大股東，沒有用奇怪的方法推動合併，而是新光金、元富證董事會通過以淨值為基礎進行合併，而台新金持有新光金連1％都不到，就算其他所有投資公司合起來也才持有6、7％，所以應尊重廣大投資大眾，就像當年新光金尊重元富證其他68％股東一樣。

對於對於市場派大股東洪士琪發動委託書大戰，林伯翰強調，徵求委託書沒違法，但以徵求委託書方式入主金控是首見，「此例一開，將永無寧日」，因為總成本可能只有持有股權的千分之一。