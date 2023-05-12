打鼾壞處不少，最好趕快診治。美國《新聞週刊》評鑑全球醫療第一名的美國梅約診所（Mayo Clinic）最新研究指出，打鼾不僅讓中風、阿茲海默症發生率增加，還會害到同床共枕的另一半，雙雙老得更快。

《每日郵報》報導，美國明尼蘇達州梅約診所研究人員在國際醫學期刊《神經學》（Neurology）發表研究報告，睡眠呼吸中止症患者出現與中風、阿茲海默症、認知能力衰退等生物標記的機率更高。打鼾是睡眠呼吸中止症引發的症狀之一。此外，深度睡眠量每減少10%，大腦會產生等同老化2.3歲的改變。深度睡眠是腦部排出潛在有害廢物是必要過程。

梅約診所這項研究受試者是140名均齡73歲的睡眠呼吸中止症患者，全在睡眠實驗室待了一宿，接受腦部掃描。研究開始時受試者認知能力俱無問題，研究結束時也未有癡呆症狀。140人之中，34%是輕度患者，中度與重度患者各佔32%、34%。睡眠呼吸中止症的症狀包括睡眠過程呼吸暫停、發出倒抽一口氣或噎住窒息的聲音，代表睡眠不夠深沉。

美國明尼蘇達州梅約診所發表研究報告指，睡眠呼吸中止症會增加中風、阿茲海默症等疾病的發生率。

深度睡眠不足而導致阿茲海默症罹患率上升的證據日漸增加，因為原本應該清除的毒素會持續累積，徵兆之一是大腦白質異常，對大腦神經細胞形成壓力，讓神經細胞需要更多能量，若能量需求未獲滿足，神經細胞就會死亡，進而令腦部萎縮。

致病率增加的生物標記之一可透過大腦掃描辨識，即「白質高訊號區」（white matter hyperintensities），隨年齡增長與高血壓未獲控制而益發常見。梅約診所醫師卡瓦霍（Diego Carvalho）說：「這是早期腦血管疾病的徵兆。重度睡眠呼吸中止症、深度睡眠量減少均與這類生物標記有關，這是重要的發現，因為腦部發生這種變化無法治療，必須找到方法預防發生或惡化。」

卡瓦霍表示，這還需要投入更多研究，以判別睡眠問題對這些生物標記造成影響，還是生物標記影響了睡眠；同時也要研究改善睡眠品質、治療睡眠呼吸中止症的對策，以確認會否影響生物標記的軌跡。

研究還發現，深度睡眠量每減少10%，會導致大腦白質高訊號區增加，類似於年齡增加2.3歲的情況。受試者之中，重度睡眠呼吸中止症患者白質高訊號區比輕度、中度患者還要多，大腦神經軸突與神經細胞連結完整度隨之下降。

打鼾不僅容易讓自己的腦部出現病變徵兆，也妨礙枕邊人的睡眠品質，增加大腦老化速度。（示意圖／Shutterstock）

法國巴黎城市大學（University of Paris-Cité）學者帕拉尼（Pauline Balagny）表示，阻塞型睡眠呼吸中止症（obstructive sleep apnea，OSA）對健康危害很大，若能正確診斷就可治療，降低風險。帕拉尼團隊研究顯示，OSA很常見，但多數人不自知。睡眠分5個階段，佔比約50%的淺層睡眠（light sleep）階段最容易被吵醒，例如枕邊人的鼾聲。被吵醒之後就無法進入深層睡眠與快速動眼期睡眠（REM sleep），對腦部害處很大，令腦部年齡老化速度更快。

巴黎城市大學另一研究顯示，20.2%的人患有睡眠呼吸中止症，其中僅3.5%接受治療。