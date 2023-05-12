今（12）日晚間20時33分於新北市汐止區新台五路、秀峰路口發生一起死亡車禍。（圖／警方提供）

汐止區晚間發生行人穿越馬路遭撞擊事故。（圖／警方提供）

新北市汐止區新台五路、秀峰路口今（12日）晚8時許發生行人穿越馬路時遭車輛撞擊事故，48歲潘姓男子駕駛自小貨車沿新台五路往台北市方向行駛，行經秀峰路口時撞擊1名女子，女子頭部擦挫傷、右手及右腳骨折，當場無呼吸心跳，救護人員急送汐止國泰醫院急救，不幸仍於晚間9時27分宣告急救無效，女子身分警方正在查證中。

汐止警分局表示，經查該名女子雖行走在行人穿越道，但未依號誌擅自穿越，員警持續調閱周邊監視器影像釐清案情；另對潘姓駕駛進行酒測，酒測值為0。