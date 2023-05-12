大陸女星張嘉倪因飾演宮鬥劇《延禧攻略》中的｢順嬪」一角再創事業巔峰，同時她跟富二代老公買超的童話婚姻也令人稱羨，原本以為事業、愛情兩得意，然而去年男方被狗仔拍到摟妹過夜，自此離婚傳聞從未停歇，今(12日)更爆出兩人已分居半年，且離婚條件已經談妥，隨即登上微博熱門搜索榜第一名。

大陸狗仔懂瓜呱晚間在直播中爆料，自買超出軌後，兩人便在談離婚，並且已分居半年。他透露由於買超有錯在先，張嘉倪要求一棟富人區的別墅跟上千萬的撫養費且得一次性付款，面對這樣的條件，買超沒有意見，然而苦於手上現金不夠，因此正在著手賣房子變現的事宜。

消息曝光後，網友們紛紛發表意見：「張嘉倪應該只想徹底兩清吧」、「沒淨身出戶算便宜他了」、「順義別墅不便宜啊，好多有錢人都是順義有別墅」、「別的不說，買超的微博認證還是張嘉倪老公呢」、「這樣都太便宜出軌渣男了。」

去年9月狗仔拍到買超摟妹進飯店，張嘉倪則留下意味深長的6個字：「愛得起，放得下」，疑似暗示跟丈夫的關係生變，隨後就爆出買超已把所有財產轉移到父母名下，要求張嘉倪「淨身出戶」，對此，張嘉倪則透過工作室發聲，寫下：「不造謠！不信謠！不傳謠！」並表示張嘉倪專注在劇組拍攝，請大家多關注作品本身。