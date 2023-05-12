中華亞太菁英交流協會11日公布一份2024總統大選民調，顯示民進黨總統參選人賴清德皆領先，且鴻海創辦人郭台銘落後幅度比新北市長侯友宜更小。國民黨智庫執行長柯志恩揭，中華亞太菁英交流協會理事長王智盛曾任民進黨英系智庫「台灣世代教育基金會」的監察人，質疑民進黨藉側翼帶風向。國民黨立委李德維也強調，民進黨想藉此擾亂藍營，但國民黨情勢穩定，侯仍是多數立委支持對象。

李德維指出，民進黨藉此介入國民黨黨內事務，只是不敢明著搞，就用側翼來搞，明眼人都非常了解。而在這個部分，也奉勸民進黨不用白費心機，因為2024到底是要戰爭還是和平，大家都看得很清楚，綠營用側翼做這類操作，讓大家看了啼笑皆非，更是「司馬昭之心，路人皆知」。

李德維強調，黨中央開始徵詢立委意見，事實上侯友宜還是受到黨內大多數立委支持，雖大家尊敬郭台銘，但不諱言在選舉的部分有攻防，非常肅殺，現在民進黨沒有攻擊郭、甚至高高捧起，就是有所意圖。所以從國民黨的角度來看，雖然非常重視郭台銘，但選舉還是要推出最強母雞，這樣對國民黨、台灣、中華民國而言，才是最好的選擇。

李德維說，無論如何，假如侯友宜順利出線，也希望能夠借重郭台銘在國際和經貿上的背景，組成最強團隊，但他要重申，國民黨不會因為民進黨透過這類擾亂手段去操作，而受到影響。他說，現在國民黨情勢相對穩定，郭台銘本身也看得出來，所以才會說若他沒被徵召，也一定會支持侯友宜。