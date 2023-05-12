透過本次收購，DDI將會變成AnyMind Group旗下的全資子公司，這也是AnyMind Group於今年在東京證交所上市後第一個收購的公司。

AnyMind表示，本次收購將會結合雙方的強項，如AnyMind Group的end-to-end 商務賦能技術平台和全球合作夥伴，加上DDI於印尼當地的電商營運團隊與和客戶資源，雙方合作可望加速亞洲電商市場的發展。

關於DDI的收購，AnyMind Group的CEO暨共同創辦人表示，印尼是個充滿潛力的市場，同時也是我們在營運初期就進入的市場之一。AnyMind在印尼也透過行銷業務建立了強勁的動能，而收購DDI則讓我們擁有另一個強大的領導者以及更多的電商助力。

DDI是由CEO Tatum Kembara於2019年創立，在創立DDI之前，Kembara在印尼電商賣場Blibili的BliBli mart擔任業務副總，也曾在Sale Stock、A.T. Kearney 擔任營運和分析相關職位。Kembara畢業於哈佛大學前就開始她的職業生涯，於FMCG產業擁有六年的工作經驗。Kembara將會加入AnyMind Group的管理團隊擔任常務董事一職，而DDI的管理團隊在併購後也會持續帶領DDI。