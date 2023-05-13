陪伴台灣人走過63年的救國團金山青年活動中心將於6月30日結束營業，它曾是台灣北部最大的露營場地，鄰近海灘、獅頭山的豐富地理環境，以及經典的「夜教」和鬼故事，是5到7年級生的共同回憶。

救國團青年活動中心今天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，金山青年活動中心自民國49年營運已超過60個年頭，很遺憾地，即將在6月30日畫下休止符，6月22日是對外營運最後一日，歡迎旅友前來敘舊。

目前在救國團擔任編審的陳靜怡，大學時代開始就與金青中心結緣，從營隊學員、幹部，到救國團營隊的承辦人，至今22年，每年都會在金青中心待上好幾個日夜。

陳靜怡表示，以辦營隊來說，金青中心其實是一個很辛苦的地方，夏天炎熱無比，冬天則是淒風苦雨。但就是在這樣的環境中，更能燃燒青春熱血和激發創意，讓一群剛來時互不認識的人，在短短幾天中變得不捨得離開，深怕告別之後，下一次不知道什麼時候才能見到面。

陳靜怡提到，金青中心的光復樓像個碉堡，戶外廣場的牆面上還寫著「還我河山」，有著滿滿的時代氛圍。戶外場地非常大且營區相對獨立，即便好幾個營隊同時舉辦，同時有3個以上的營火晚會，也不會互相干擾。如今中心即將走入歷史，營隊雖可以到其他地方辦，但和金山相比，總是少了一些放肆胡鬧、燃燒青春熱血的感覺。

早期金青中心協助管理旁邊的金山海水浴場，營區內還有溫泉設施，加上鄰近的獅頭山公園、水尾漁港、雙燭台等景區，以及金山老街、魚路古道等，讓營隊安排變化多端。陳靜怡說，年代比較久遠的營隊，甚至會到旁邊的公墓「夜教」試膽量，因而留下許多有趣的鬼故事，成為台灣好幾世代人的難忘回憶。

今年56歲的退休教師張文昌表示，金青中心是北台灣著名的露營場地，他國中時班上40多人一起去露營，還曾遭遇雷擊，一個樹下的帳棚被打到冒煙。當時他忙著顧帳棚，沒聽到老師叫大家集合的聲音，一度讓同學們以為他出事了，事隔多年仍記憶如新。

後來進入高中，社團幹部訓練也是到金青中心，來自全台各地有著相同興趣的青年共聚一堂，揮灑青春汗水。對張文昌來說，金青中心是許多人學生時代的記憶，如今即將結束營業，讓人感到不捨。

今年40歲的姜穎就讀台北大學時，金青中心是她人生中第一次露營的地點，也是至今唯一。她說，和現在台灣各地出現的豪華營區相比，到金青中心才是貨真價實、真槍實彈的露營。

雖然在那一次班遊活動後，姜穎就對露營毫無興趣，但她仍會不時回憶起金青中心，包括那個她怎麼也搭不好的帳棚，以及販賣機裡的鐵罐伯朗咖啡。（編輯：唐聲揚）1120512