Roth MKM公司分析師艾爾文（Craig Irwin）表示，「被稱為推特的船錨已從馬斯克的腳踝鬆開，現在他終於可以投注更多心血為特斯拉創造價值！」。馬斯克過去身兼多職引來特斯拉股東的不滿，後者還在4月發表公開信，要求馬斯克應該更專注在特斯拉身上。

馬斯克11日在推特上表示：「我很高興宣布已為推特找到新的執行長，她將在6周後上任」。至於卸任後的馬斯克，將會轉為擔任推特的執行董事長與技術長。

馬斯克在去年10月完成440億美元的推特收購案後，也順理成章成為執行長。不過在他入主該公司後，一連串裁員、收費與內容審查措施卻引發爭議不斷，因此他在隔月舉辦的網路調查中，有逾半數用戶希望他能夠辭去執行長一職。馬斯克之後也說將會順從民意，聲稱一旦找到傻到願意接下執行長一職的人，他會立即卸任。

然而被外界點名將執掌推特兵符的亞卡里諾，目前是NBC環球的廣告銷售主管。上月她在邁阿密的一場廣告會議上曾訪問馬斯克，當時在該會議上，亞卡里諾曾要求觀眾用掌聲熱烈歡迎馬斯克的蒞臨，並還大力讚揚他的工作倫理。

2011年加入NBC環球的亞卡里諾是推動該集團串流服務「Peacock」廣告版的關鍵人物。外界表示，在廣告界擁有多年經驗的她，在接任推特後，首當其衝的挑戰就是吸引廣告商回流。

在馬斯克尚未入主推特以前，廣告收入曾占該公司營收高達9成。不過去年底營收與調整後的獲利卻是年減4成，主要就是廣告商爭相從推特出走。調查發現，去年9月推特前1千大廣告客戶中，超過半數在今年1月已停止在推特購買廣告。