合庫人壽秉持ESG的企業經營理念，於環境、社會與公司治理方面戮力發展與落實，除今年一月採購嘉義小農精品咖啡豆，二月起陸續採購台東鳳梨釋迦與屏東鳳梨超過3,000公斤，支持地方創生及永續農業，並於四月份響應政府呼籲，號召員工參與「為地球保險」淨灘活動，善盡企業社會責任以及實現聯合國永續發展目標(SDGs)承諾。

合庫人壽總經理藍年紳表示，為因應氣候變遷為全球與企業所帶來的挑戰，ESG近年已成為顯學，聯合國更進一步提出「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），顯示企業經營除了專注於創造利潤、實現股東利益之外，更應對環境保護與企業社會責任有具體承諾，以達成「永續經營」的終極目標。

合庫人壽多年來除陸續取得溫室氣體、碳足跡等環境永續相關證書、加強董事會公司治理與職場平權外，2013年起與中華民國家庭照顧者關懷總會合作關懷照顧者，捐款超過2千萬元，陸續舉辦「喘息學院」與「照顧電視台」，宣傳聰明照顧，倡議長照相關議題。

藍年紳指出，合庫人壽打造服務生態圈，以呼應ESG理念與永續發展目標，除了採購小農所生產的農產品，實際支持友善環境與永續農業之外，對於多年來支持合庫人壽的保戶也推出如彈性喘息、實務指導員等結合長照的加值服務，不但實質協助到有需要的保戶，也將長照議題藉由保戶的口碑擴散出去。

為了讓家庭照顧者生活增添一點甜，今年亦規劃系列甜點烘焙活動，讓照顧者透過手做烘焙的過程緩解照顧壓力，也感受到合庫人壽用心打造溫暖多元服務生態圈的用心與企業社會責任。