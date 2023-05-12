台灣再度面臨缺水問題，外界質疑水價長期過低影響節水意願，行政院拋水價調漲還在規劃階段，經濟部長王美花12日表示，未來會看相關成本以及對台灣物價影響等進行檢討，最主要仍是要讓大家擁有合理的水價，並且節約用水。