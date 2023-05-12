擔憂矽谷與標誌兩家銀行連番倒閉、將讓恐慌快速蔓延並引發金融市場大幅震盪，FDIC決定對上述兩家銀行超過25萬美元上限的無保險存款進行擔保，然而此舉也讓政府存保基金（DIC）因而虧損158億美元。

為了彌補這些損失，FDIC內部成員以3-2投票結果，決定對銀行超過50億美元的無保險存款每年收取0.125％的特別保費，為期兩年、分8季繳付。

FDIC指出，全美約有113家大銀行將會受到影響，這些銀行資產多超過500億美元。根據該機構預估，這些銀行繳納的特別費用將占DIC存保補充資金的95％。然而該支出也會讓這些銀行單季收入減少17.5％。

FDIC主席格倫伯格(Martin Gruenberg)指稱，當他們在提議這項計畫時，已把小銀行排除在外，主要是爆發系統性風險時，擁有大量未保險存款的大銀行，通常是最大受惠者。根據FDIC估算，全美最大銀行摩根大通需支付約15億美元的特別保費，因為該銀行截至2022年底約有1.2兆美元的未保險存款。美國銀行則需支付11億美元、富國銀行則付8.98億美元。簡單來說，具有100億美元未保險存款的銀行、每年平均要付625萬美元的特別保費。不過這項計畫不會立即上路，FDIC在敲定最後細節前的60天，會向公眾收集相關意見。預定該計畫要等到明年第一季才會開始實施，如果存保基金的損失出現改變，其內容還會再做調整。