現代社會中，人們都會各種原因而難以入睡，但我們在睡前吃的東西可能會對睡眠產生不小的影響。英國媒體報導，宵夜期間並非所有食物對健康都有害，實際上有些食物可以幫助你更快入睡。

英國《鏡報》（Mirror）報導，對於那些喜歡吃甜食的人來說是或許是個好消息，專家表示：「黑巧克力含有幾種可能有助於睡眠的營養素，例如鎂和色氨酸（Tryptophan），鎂是一種可以幫助放鬆肌肉和促進平靜的礦物質，使入睡更容易。色氨酸是一種可以增加血清素水平的氨基酸，可以幫助調節睡眠和情緒。」不過報導沒有談到咖啡因的問題。

黑巧克力含有鎂和色氨酸（Tryptophan），都是能助眠的營養素。（示意圖Shutter Stock）

如果你想要吃一些更健康但同樣美味的東西，而且可能讓你入睡，可以考慮選擇香蕉或奇異果等水果。

食品專家佛格斯（Fergus Smithers）：「如果你在睡前感到餓，奇異果和香蕉都是很好的選擇。」「奇異果含有血清素，這是一種調節你的睡眠、清醒周期的神經傳遞物質，自然地幫助你進入更深的睡眠。」

專假表示，如果你在睡前感到餓，奇異果和香蕉都是很好的選擇。（示意圖Shutter Stock）

「同樣地，香蕉是另一種重要的水果，其中含有鎂、鉀和色氨酸，有助於肌肉放鬆和促進睡眠。香蕉也富含纖維，讓你在入睡前能夠感到飽足感。」

如果你想要吃一些綠色蔬菜，佛格斯推薦選擇羽衣甘藍（Kale），因為它含有豐富的鈣、鉀和鎂，具有許多健康益處。

羽衣甘藍含有豐富的鈣、鉀和鎂，具有許多健康益處，能幫助入眠。（示意圖／Shutter Stock）

「鉀和鎂都可以放鬆緊張的肌肉，有助於更好地入睡。」台灣雖然有但比較不好買，大白菜和菠菜都和羽衣甘藍有著類似的營養成分。