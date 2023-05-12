為提供台中市民更優質的運動及表演場所，中市府積極辦理台中巨蛋孵蛋計畫！市府建設局表示，經整體評估及調整預算後，今（12）日辦理公開招標，招標期間自即日起至7月10日止，歡迎國內外優秀營造團隊踴躍參與投標。

建設局陳大田局長表示，台中巨蛋為落實專業分工，由都發局執行規劃設計、建設局辦理工程招標及履約管理，未來交由運動局引進專業經營團隊，現階段先由市府完成台中巨蛋主副場館工程，未來也將藉由促進民間參與的方式，讓巨蛋建設更臻完善。

陳大田指出，以往因逢國際疫情、俄烏戰爭及物價波動等影響，致先前工程招標期間廠商多所觀望，在市府團隊、專管及設計單位持續調整與優化，工程經費由64.9億元提升至99.98億元。

陳大田強調，此次工程再次上網招標，感謝市議會支持，巨蛋工程通過追加預算後，建設團隊以高效率辦理公開閱覽，在3月29日到4月6日公開閱覽期間，接獲許多優秀廠商來電詢問與提供回饋意見，達成提升設計品質及減少招標、履約的爭議。

建設局說明，台中巨蛋招標作業公開、透明，成立「重大採購廉政平台」提供外部監督採購及工程施作過程，並建立聯繫溝通機制，也將針對潛在的風險及爭議即時因應，保障重大採購工程案進度與品質。此次工程開放外國廠商參與投標，提升台中市公共工程的國際競爭力，未來將讓台中巨蛋等重大建築工程邁向國際、讓世界看見台中。