政府去年推出「300億元中央擴大租金補貼方案」，一名女租客申請過關，連續領了7個月每月補助金額7千元。但是卻因房東沒有繳房屋稅，女租客不僅不能繼續領補助外，之前7個月領的金額也通通要繳回。對此，營建署回應說，早期審查員不熟作業導致，租客可以分期繳回。

根據《TVBS新聞網》報導，一名蔡姓女租客去年申請政府推出的「300億元擴大租金補貼方案」，每月補助金額7千元，連續領了7個月，沒想到這個月開始不只領不到，還被要求之前的補助，得通通繳回。

蔡小姐表示，她的房東沒有繳房屋稅，所以她不符合資格，每月領的7千元補貼，要在半年內全部都還回去，其實對本來就生活困苦的家庭，是蠻困擾的。

蔡小姐接著表示，政府沒有告知，拿這個錢，之後還可能會要回去，當初就應該要在公文上面講好，會有這個狀況發生。她甚至疑惑說，去年10月通過審核，卻直到今年5月才被查出，到底為何拖這麼久。

營建署國民住宅組科長連偉耀接受電話訪問時表示，早期他們的人員在初期有一些訓練，而人員在判斷時，會有不太清楚的地方，這部分他們會再加強訓練。

根據營檢署統計，「300億租金補貼」共有32萬餘戶申請，因為房東沒繳稅，租客得收回補助費的案件共有180件，後續租客可以分期繳回補助。