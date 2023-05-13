對於NCC撤銷中天執照案被法院判決打臉，資深媒體人劉寶傑在政論節目中暴怒喊「我現在力挺中天，力挺中天跟NCC提告，告死他們！」並起怒批NCC作法竟然和東廠一模一樣！

劉寶傑在《關鍵時刻》指出，民進黨最喜歡口口聲聲講言論自由，最喜歡把鄭南榕講出來，說百分百的言論自由，結果蘇貞昌上來之後，「你怎麼幹的？」

劉寶傑說，他們以前在野的時候不是說要爭取言論自由嗎？爭取言論自由不是他們把國民黨推翻的關鍵理由嗎？

「我現在力挺中天，力挺中天跟NCC提告，告死他們！怎麼可以違法亂為？」劉寶傑暴怒稱，違法亂為要付出代價！台灣最珍貴的就是言論自由，居然想用各種手法去弄、箝制自由，就必須要付出代價！

政論節目主持人劉寶傑。（圖／本報資料照）

劉寶傑引用《美麗島電子報》民調，詢問民眾，NCC主委陳耀祥因為包庇被列為貪瀆被告，應否馬上停職候查？有高達72.3％的受訪民眾認為「應該」，表示藍綠都這樣認為！

劉寶傑痛批NCC，應該幫助台灣新聞媒體往前進，可是卻跟警總、跟最惡劣的東廠，作法一模一樣！