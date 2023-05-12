蘋果表示，線上商店將提供客戶卓越的服務與個人化支援。網站支援越南語和英語，在客戶選購產品時提供無縫體驗。

蘋果零售部門資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）表示，越南客戶如今可透過線上商店直接購買新產品，與蘋果團隊聯繫。「蘋果很自豪能到越南拓點。」

越南的消費者18日起可直接在官方商店購買iPhone等裝置。線上Apple Store將販售蘋果全系列硬體產品、配件和服務，也提供在裝置刻名字的個人化服務。

蘋果4月一口氣在印度開設兩家蘋果直營店，首家直營店位於孟買，第二家直營店設在德里。蘋果執行長庫克（Tim Cook）還前往印度，親自主持兩家直營店的開幕活動。

庫克押注新興市場將帶來更多成長機會，當地年輕人口多，而且擁有iPhone的用戶相對較少。越南的人口達1億人，平均年齡僅32.5歲。

儘管蘋果並未透露何時要在越南開設實體商店，但線上商店設立通常在實體門市之前。蘋果2020年在印度開設Apple Store線上商店後，便著手規劃直營店，因疫情之故推延到今年。