不只旅遊業大復甦，藝文展演市場也在疫後出現超乎預期的強勁反轉。根據兆豐銀行統計，今年第一季藝文票券平台刷卡筆數不僅較去年同期成長高達105％，簽帳金額更成長高達120％，平均單筆刷卡金額更來到3,200元，不僅是電影院刷卡均消825元的四倍，也遠高於音樂平台的348元。顯示疫後不少民眾皆願意以實際行動走入劇場，支持疫情期間深受影響的演藝團體，讓台灣藝文界發展能重振雄風。

為了鼓勵民眾進場看表演，不少銀行也有推出刷卡優惠，以近期果陀劇場推出由屈中恆、曾國城及卜學亮主演的經典復刻喜劇「ART」為例，刷中信、國泰世華、元大、新光卡及兆豐卡可享購票9折，兆豐國旅卡更可打到85折，以一張2,500元門票為例，等於可省下375元，相當划算。

除了果陀劇場，兆豐銀行也與高達10家的藝文團體推出購票優惠，包括民眾耳熟能詳的全民大劇團、長榮交響樂團、故事工廠、衛武營、國立臺灣交響樂團、新逸、杯子劇團、綠光劇團、阿甯咕劇團，兆豐卡友可用最低8折的優惠價購得票券，感受現場演出的視聽覺震撼。甚至想身體力行，享受肢體律動，報名雲門舞集舞蹈教室課程，刷兆豐卡也能獲得律動好禮及最優9折優惠。

除了透過信用卡享有藝文演出購票優惠，民眾也可搭配使用臺北市政府推出的活動，讓自己省上加省。例如只要持4月或5月消費滿千的臺北市藝文場館表演票券，就可以在「台北通APP」登錄參加抽獎，臺北市文化局將抽出300名幸運得主，每位可獲得1,000元獎金，中獎名單將於6月15日公告，民眾不妨試試手氣。