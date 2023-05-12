為加強宣導政策性專案農業貸款，讓有資金需求的農漁民、農企業獲得正確、即時資訊，取得條件較為優渥的資金，今年，全國農業金庫於3月25日至4月28日期間，舉辦七場次說明會。董事長吳明敏親自走在第一線，全程參與，和出席與會者面對面交流。

說明會由桃園市新屋區農會、屏東縣高樹鄉農會、嘉義縣新港鄉農會、臺南市柳營區農會、南投縣名間鄉農會、苗栗苑裡鎮農會及花蓮縣玉溪地區農會協辦，都是偏鄉、青壯年農民人數較多的地區。協辦農會總幹事均親自出席，以行動表達對政策性農業專案貸款業務的重視。

七場次一共630位參加，平均每場90位，大多是青年農民，出席踴躍，足以得見疫後農業發展的潛力。特別是，青壯年想善用自己的專業、創意和對未來的憧憬，選擇返鄉務農，透過「青壯年農民從農貸款」專案的優惠條件，讓更多青壯年取得所需資金，成為農村的接班新世代，改善少子化、農業勞力老化和缺工的困境。

為鼓勵優質勞動力投入農產事業，長期以來，政府推動許多名目的農業政策性專案貸款，目前有十八項，支持農業永續發展為最重要目的。1973年開辦農業政策性專案貸款，截至2022年底，已協助127萬餘戶農漁民及農企業取得營農所需資金。2018～2022年，補貼利息115.87億元。

有資金需求者，可洽詢服務專線：全國農業金庫、農業信用保證基金、行政院農委會農業金融局，也可就近向全國農業金庫各營業單位或農漁會信用部提出申請，青壯年農漁民亦可至全國農業金庫官網青壯年農民從農貸款專區平台申請。