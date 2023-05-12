行政院於2022年推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策，在行政院各部會及私部門的通力合作下，元大銀行身為打詐國家隊之一員，以「公平待客原則」為核心，積極落實「臨櫃作業關懷客戶」服務機制，有效守護客戶財產安全，協助主管機關「阻詐」績優，元大銀行於2022年全年反詐攔阻共350件詐騙案，單筆最大金額逾480萬元，全年累計金額近1.9億元，於5月11日「金融業打擊詐欺高峰會」上，獲行政院院長陳建仁親自表揚。

據元大銀行觀察，近期臨櫃常見的詐騙手法分別以「房屋修繕」、「友人借貸」為大宗，為強化客戶財產安全，若遇有客戶「突有大額提匯款」、「短時間內頻繁交易」時，除詢問匯款用途、目的，亦會進一步詢問客戶相關匯款細節，善盡關懷提醒的責任。

今年前3月，元大銀行分行人員共成功防止110件詐騙案件，金額逾6,500萬元，其中高齡人士及弱勢族群的防詐案件比例約近3成，分行人員持續落實臨櫃關懷提問，在受理年長者及高齡客戶匯款或異常提領現金疑遭詐騙時，主動通報轄區分局、派出所員警到場查證 以保障客戶財產安全。

元大銀行秉持正直、誠信的企業核心價值，重視消費者權益保護，並以「公平待客原則」為企業文化核心，由總經理擔任「公平待客推動委員會」召集人， 以實際行動展現實踐公平待客原則的決心，期能保障所有合法經濟及金融活動能順暢運行，有效攔阻非法詐欺金流。