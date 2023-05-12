20～35歲的年輕媽媽：年輕媽媽剛組建自己的家庭，孩子年幼且家務繁忙，正處於為經濟打基礎的階段。無論是全職媽媽或職場媽媽，一旦生病住院或發生意外，對於整個家庭而言都影響甚大。富士達保經建議如有預算考量，可先規劃「實支實付型醫療險」搭配「意外傷害險」，轉嫁一般疾病及意外情形的醫療費用損失。如是職場媽媽肩負經濟責任，則應額外投保「日額型醫療險」，在因病住院而無法上班的狀況下，仍能獲得薪資補償。此外，也建議選擇定期壽險，以較低的保費來獲得完善的壽險保障，其保額最好要能夠應付家庭生活開銷、孩子未來的教育費用以及家庭貸款等，讓家不受風險危害。

36～64歲的輕熟齡媽媽：輕熟齡媽媽通常需要肩負更多家庭責任，養兒育女花費較大的階段，可能還有購車買房等貸款須支付，此時除了基本醫療險及意外險的保障外，更要注重重大傷病險保障，其保障範圍涵蓋300多種疾病（包含需長期治療的癌症），當不幸罹患疾病需要治療時，可透過一次性的理賠給付方式，在患病初期選擇更好的醫療方式。此外，現在的平均餘命逐年提高，也應在有餘力時，盡早做好長期照顧的規劃，可依需求選擇長照險或失能險，以固定給付的扶助金支付長期照顧所花費的看護、耗材費用，減輕家庭經濟壓力。

65歲以上的熟齡媽媽：熟齡媽媽已進入人生的退休期，對孩子及家庭的責任逐漸減輕，應更加注重自身健康狀況，由於高齡化醫療需求及風險相對較大，可以優先加強醫療險相關保障，如提高保額、增加保障範圍等。另外，也可以透過利率變動型壽險或是投資型保險，累積一筆資金做為醫療、長照等緊急用途，或是做財富傳承用途，將資產透過保險功能進行分配，即可避免家人因稅去財的窘境。

富士達保經提醒辛勞的媽媽，偉大的母愛總是想給予家人更多的溫暖，在忙碌、操心之餘也別忘了為自己規劃一份安心的保障，切記善用保險功能減輕意外造成的衝擊，化解風險對家庭的威脅，才能真正保障自己與家人，無後顧之憂地享受人生，幸福長伴。