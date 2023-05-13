極具國際影響力的紐約翠貝卡影展日前公布了沉浸式競賽入圍名單，河床劇團的《彩虹彼端》獲得了提名。導演郭文泰（Craig Quintero）興奮表示，「這是我們第一次在紐約呈現，影展的策展人告訴我，參加了翠貝卡，就成為這個創意社群的一份子，大家會彼此支持。期待這次能認識其他藝術家和製作人，並發展新的合作關係。」

翠貝卡影展是由影星勞勃狄尼洛等人於2002年創立，為了振興911事件後的曼哈頓翠貝卡區，如今成為美國重要的影展之一。《彩虹彼端》是由文化部補助，臺中國家歌劇院、洪建全基金會及覓計畫贊助的作品。這是河床劇團將沉浸式劇場「開房間計劃」，轉化為虛擬實境的第二部。

開房間首部曲《遺留》曾於威尼斯影展首映，獲得盧森堡城市電影節最佳沉浸式體驗大獎，並在希臘、西班牙、非洲等地映演，導演郭文泰也因為這部作品而被譽為「VR360的大衛林區」。

《彩虹彼端》旨在探討人們都渴望更多或不同的事物。有些時候，這種想望會促使我們結束不健康的關係，或是開始新工作，過上更好的生活。但更多時候，不斷渴求難以企及的事物，會導致我們對人生的不滿。這部作品探索了欲望與幸福、夢想與熟悉之間的不穩定平衡。《彩虹彼端》結合「開房間」的超親密特質，與VR360度的全景畫面，讓觀眾在影像中感受演員的凝視，沉浸在一個超現實、非線性的夢境之中

《彩虹彼端》將於6月9日至17日於紐約spring studio舉行世界首映，並與其他六部作品角逐獎項。