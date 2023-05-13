德國花腔女高音戴安娜．丹姆勞（右），再度與夫婿法國男低音尼可拉．泰斯特（左）來台演出，曲目以「國王與女王」為主題。（李欣恬攝）

指揮家帕佛．巴魯夫和丹姆勞、泰斯特兩人合作已10年，今日下午他在台北國家音樂廳和長榮交響樂團彩排。（李欣恬攝）

睽違6年，以莫札特《魔笛》裡的「夜后」一角為代表詮釋的德國花腔女高音戴安娜．丹姆勞，再度與夫婿法國男低音尼可拉．泰斯特來台演出，曲目以「國王與女王」為主題，精選多首西方歌劇裡的王室相關角色，唱出人性的光明與黑暗，搭檔的指揮家是來自保加利亞的帕佛．巴魯夫，樂團為長榮交響樂團，本周末在台灣演出。

丹姆勞表示，以「國王與女王」為題，在西方歌劇史上可以找到許多曲目，「我和尼可拉遵循著自己的聲線，挑選可以發揮的曲目，讓我們可以專注地歌唱。」

丹姆勞表示，這些「國王與女王」的歌曲，也可以從中看見人性面，「這些曠世鉅作呈現這些皇室角色的心境，不只是普通人，他們也會遇上一般人會遇見的問題，有時礙於身分，反而沒辦法跨越阻礙。」

以貝里尼歌劇《諾瑪》裡知名的詠嘆調〈聖潔的女神〉為例，丹姆勞表示，「一名女祭司愛上敵人，她的祈禱有一段動人的獨白，希望能爭取這段愛情，祈求獲得光明，但是這樣的想法，在歌劇世界裡幾乎是不可能發生，除非是喜劇，不然歌劇裡有很多劇情不是喜劇收尾。」

丹姆現年52歲，1995年踏入職業舞台，以渾厚又具穿透力的嗓音為名，她2007年在紐約大都會歌劇院飾演《魔笛》的部分場次飾演帕蜜娜公主，部分場次演出夜后，創下大都會歌劇院同一個歌手在同一製作裡演出不同角色的紀錄，隨後她也封箱「夜后」一角。她也曾獲得德國唱片大獎、巴伐利亞麥西米連科學暨藝術勳章等。

丹姆勞在22歲那年因開刀而插管，因而傷到她的聲帶，需要治療，休養了一年半，她表示，慶幸自己當時還沒真正入行，也因此更了解自己有多愛唱歌，「人生總是起起伏伏，我因此更加了解自己的聲音和身體，了解呼吸、換氣和唱歌的張力，那段日子我從未失去信心和希望，我的父母親也一直在旁邊支持我。」

丹姆勞表示，人生打擊最大的時刻，就是收穫最多的時刻，「那段過程，是對於我投注歌唱事業的試煉和考驗，讓我知道自己的道路在哪裡，我的熱情在哪裡，我知道自己要什麼，我就是想要唱歌。這讓我學會了，永遠不要忘記傾聽自己內在的聲音。」

丹姆勞認為，作為歌手，了解自己的特長在那裡很重要，「嗓音是上天給的樂器，而在舞台上追求藝術表現和技巧，這些從師長、朋友、指揮和教練，都能帶給你指引，保持好奇心和求知慾很重要，學習是終身的事，時時了解自己的嗓音，因為身體在人生不同階段都會發生變化。」

世人對丹姆勞的「夜后」詮釋印象深刻，她表示，這個角色對他而言確實目眩神迷又有張力，很吸引她，「夜后是壞心角色，又有魔力，加上莫札特為這個角色寫的優美音樂，扮演這個角色令我血脈噴張，作為女高音，會有很多機會飾演一名陷入愛河的女子，但是夜后就是如此截然不同。」

丹姆勞回憶，她小時候受到熱愛華格納樂劇的祖父母影響，喜歡聽音樂和唱歌，她說，似乎從小就很喜歡扮演反派角色，「我4歲的時候有機會在嘉年華會上飾演邪惡的後母，在所有小女生都扮演公主的年紀，我反而覺得這種角色的黑暗面有一種表現力。」

作為丹姆勞的人生伴侶與舞台搭檔，尼可拉表示，「身為歌者必須要不斷嘗試扮演不同的角色和嘗試不同的曲風，這讓我能持續對唱歌保有熱情。」

泰斯特現年53歲，他表示從10歲就開始加入巴黎小歌手樂團演出，當時也跟著樂團到亞洲巡演，曾到過日本、韓國演出，「這段日子對我的影響很大，讓我決定走演唱的路，而且到一直現在，我沒有一刻懷疑過自己的音樂人生。」

泰斯特透露，作為聲樂家的「養聲」祕笈，「我們必須要避免胃食道逆流，所以晚間不能飲酒，也不能太晚進食，吃東西也要挑選，例如：不能吃番茄或巧克力。」此外，泰斯特也認為，找到好的老師很重要，能協助確認演唱的各個環節，「我自己是在這幾年遇見一名很不錯的老師。」

指揮帕佛．巴魯夫和丹姆勞、泰斯特兩人合作已10年，他回憶起第一次合作是2013年在阿姆斯特丹，自此開啟了多場巡演的合作機會，他表示，人聲最能帶給他靈感，「我發現這兩位的聲音都很傑出和優異，人類的聲音就是最完美的樂器，在教會音樂傳統裡面，只有人聲可以在教堂表演，也只有人聲是上帝所造，其他樂器都是人造樂器。」

帕佛．巴魯夫表示，他指揮歌劇時，眼睛常常要看上、看下，看歌者也看樂團，而他表示，音樂的關鍵仍是呼吸，「我試著控制呼吸，可以和樂手同聲同氣，呼吸同步，也和台上歌手同聲同步，把這樣的節奏感傳達給觀眾。」《國王與女王》音樂會將於5月14日在台北國家音樂廳登場。