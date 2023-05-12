第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，去年底至今年第一季，科技成長型產業在大幅反彈過程中，公用基建類股見回檔休息，不過，相關投資標的提供投資者資本增值、穩健收入的投資選擇，儘管股價修正調整，仍然具備穩健經營與股息殖利率優勢，從產業的利多發展條件研判，近期公用事業類股的估值與股價回調後遭低估，提供穩健型投資人分批加碼投資的較佳時機。

根據世界經濟論壇(WEF)全球競爭力報告排名，日本的優質基建名列全球140個國家中的第五名，疫後旅遊量能大爆發，日本更成為亞洲旅遊第一選擇，這也使得近期日本的鐵路系統運客量大幅成長，針對國際遊客的票價已陸續公佈調整計畫。林志映表示，近期基金投資組合內將西日本鐵路(West Japan Railway)納入投資標的，正是看好日本關西地區旅遊量能及票價訂價優勢等；日本鐵路公司具備高進入門檻，擁有較佳的現金流量，加上歐美、亞洲及大陸的旅客全面回流，中長期的獲利成長可期。

公用事業與基建相關配置中，受惠旅遊量能的產業還包括如公路建設、海運港埠服務，及機場服務等。

進一步來看，疫後影響全球遊客旅行計畫的重要變數，像是：水災、風災、森林大火、空污現象，還有像是紅葉、櫻花，植物生態花期的改變等等，這是來自於氣候變遷、極端氣候的影響。林志映指出，為達成全球2050淨零目標，各國政府齊力投入能源轉型的發展及政策推動。

林志映說，近期公用事業類股進入3～7月的除權息旺季，在年初市場拉回後，也提供相關標的較佳的股息吸引力，建議投資人逢低布局、定期定額分散投資，參與公用事業長期穩健息收優勢。