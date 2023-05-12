中華郵政公司配合政府維護金融秩序，基層櫃檯員工積極落實臨櫃關懷提問，減少民眾財產損失，防制詐騙績效斐然，去年度通知警方到場協助成功攔阻詐騙案件共1,173件，金額達5億2,208餘萬元。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會於5月11日舉辦「金融業打擊詐欺高峰會」，會中表揚全國10位臨櫃關懷提問成效優異的基層行員，中華郵政公司由彰化光復路郵局襄理李容慈代表接受行政院院長陳建仁頒獎，該名襄理去年成功攔阻詐騙案件共7件、約160餘萬元，於彰化大竹郵局擔任櫃檯經辦期間，遇80歲老伯伯臨櫃，聲稱姪女房屋被颱風吹壞須修繕，堅持匯款40萬元，經積極關懷提問，察覺為「猜猜我是誰」詐騙手法，成功保全老伯伯存摺僅有的存款。

中華郵政公司表示，基層第一線員工致力防堵金融詐騙事件發生，保護客戶財產安全，並自2006年起設立「專責單位」、設訂「預警指標」，建立資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易機制，每日由專人進行查核研判，及透過完善的員工教育訓練，加強臨櫃關懷提問等，成功守護民眾財產，秉持「為民服務」精神，未來仍將盡善良管理人責任，持續為防制詐騙盡心盡力。