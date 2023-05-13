國家交響樂團協同指揮吳曜宇（左）和音樂總監準．馬寇爾討論音樂。（國家交響樂團提供）

2023年國家交響樂團（NSO）日本行來到最後一站，在以玫瑰為市花的福山市，參加「玫瑰之町—福山國際音樂祭」，舉辦一連串音樂會，協同指揮吳曜宇也擔任指揮，演出三場給學生的專屬音樂會。

演給學生聽的音樂會，參與的音樂家還有小提琴家吉田南、鋼琴家Juhee Lim，在現場聆聽音樂會的聽眾，皆是福山市內多所小學的五年級學生們，三場音樂會共有近4500位學生出席，現場反應熱烈。

在音樂會中主持人為聽眾介紹指揮與獨奏家、首席調音及簡短的曲目解說，拍手時機點等。音樂會中所安排的曲目，皆為耳熟能詳的經典作品，包含協奏曲、輕歌劇及交響曲，也廣泛運用在現代影視作品中。

吳曜宇表示，「年輕指揮最快的進步是由他人的意見構築而來，給予意見者越是有經驗，我們進步的幅度與速度越是明顯。而音樂總監準．馬寇爾的建議尤是如此，作為一個優秀的指揮，他對於技術與音樂的想法，都能一針見血地指出可以改進的地方。這場音樂會是我在藝脈傳承計畫任期的最後一場音樂會，某方面來說幾乎可說是給團員和總監的兩年成果發表。」

吳曜宇表示，這兩天在音樂廳內也正平行上演著傳承的概念，「台上由我接受著長輩們的指教，同時也由我們將音樂介紹給台下的年輕觀眾。同時讓我驚豔的是日本人在音樂會內的秩序，雖然曲目相當容易聆聽，但每場約1500個孩子安安靜靜地聽完整場音樂會，仍然是值得稱讚的表現。」