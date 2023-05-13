一名陳姓男子去年用蝦皮賣出一隻SEIKO精工手錶，他用超商取貨出貨，沒想到買家卻一直沒有收到包裹，結果一查才發現包裹寄到不見了，最後萊爾富只願意賠償包裹最高金額2萬元，這讓民眾無法接受，因此提告求償，如今法院判決結果出爐。

男子賣精品錶，沒想到包裹不見，超商只願意賠2萬元。（示意圖／翻攝自SEIKO網站）

據《壹蘋新聞網》報導，陳姓男子在蝦皮賣場上出售精品手錶，六萬多的手錶買家選擇萊爾富取貨，沒想到寄出後買家卻一直都沒有收到，陳男數度確認萊爾富後，發現萊爾富的包裹竟然離奇失蹤，因此萊爾富願意賠償，並依照寄貨規定最高上限2萬元賠償，這讓他相當不滿，6萬多的錶卻只賠2萬多，更認為上限金額沒有提前告知，因此提告。

萊爾富主張包裹最高限額有公告在官網與Life-ET多媒體事務機，且在寄件前都請消費者點選同意，才能填寫表單與寄件，因此認為消費者若自己寄送高價物品，不能將所有責任都歸責於萊爾富。

因此法院最後認為萊爾富賠償最高限額即可，其他風險必須由陳男自行承擔，萊爾富也透過蝦皮平台退還他兩萬元，因此不需要再賠償，全案仍可上訴。

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