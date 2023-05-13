上海日前發生離譜的「遛狗毆童案」。6歲周姓男童與家人到小區的公園玩耍時，竟只因為對放任大狗撲向奶奶的飼主說「寵物不許入內」，就遭對方痛打巴掌，導致因腦震盪狂吐不止。

綜合陸媒報導，周童6日與爸爸、奶奶與弟弟到小區的兒童遊樂區玩耍時，突然竄來一條大狗並撲向奶奶，但一旁男飼主對此卻一副事不關己樣子，怎料，男童對飼主的一句「你看這上面寫的，寵物不許入內」，竟讓飼主暴怒動粗。

周父指控，兒子被打當下就出現流鼻血、嘔吐及意識喪失症狀，送醫後除被診斷出腦震盪，還因為心理陰影不敢出門，母親當時則是被嚇得心臟病發，但動手男子事後卻又毫無愧疚樣子，悠閒坐在遊樂區椅子上。

男子打人後毫無愧疚的坐在椅子上。（圖／翻攝自微博）

雖然員警很快就逮捕動手男，但周父表示小區裡「遛狗的人多，不牽繩的情況很常見」，且就算小區公告欄張貼「文明養犬」、「寵物請勿入內」告示，還是許多人帶寵物進入，而到了下雨天，這些人就改到地下停車場遛狗，害得停車場內滿地黃金，希望當局能加強文明養狗的管理。

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