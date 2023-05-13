近一年來，儘管加權指數表現溫吞、大盤整體市值減少，但生技總市值卻是逆勢創高，衝破1.4兆元。而今年以來，大樹、杏一等藥局類股市值逐步擴大，大樹甚至躍居台灣市值第7大的生技類股，在營收成長的背後，有著哪些關鍵動能？

5月9日，大樹醫藥盤中股價衝上438.5元，創下歷史新高；而同屬連鎖藥局類股的杏一醫療用品，則以盤中156元的股價，同樣寫下歷史最高股價。

股價飆漲背後，是營收持續放大的成績。凱基投顧副總經理陳宣甫表示，內需市場升溫，成為大樹、杏一的成長動能；兩家公司在去年首季受惠疫情引發猛爆需求、營收紛創歷史新高的高基期下，今年第一季營收年增率，杏一近10%、大樹近20%，表現確實令人驚豔。

是什麼原因讓藥局營運熱度從新冠疫情期間一路續航至今？業者分析，其中包含門市顧客消費習慣改變，以及更重要的，為了緊抓新型態的消費習慣，業者也早已調整展店策略的思惟。

以杏一來看，從過往主流的「醫院門市」，改走更加貼近消費者的「社區型門市」。杏一商場營運處協理王定睿解釋如此調整的原因，一方面，是看見長照相關需求在社區萌芽；另一方面，過去病患在醫院手術後，多數仍需要住院照護一段時間，但現在「很多都是微創手術，病患不太需要住院。」在此之下，回家調養的病患人數變多，術後所需的傷口照護、身體調養等用品需求，也跟著進入社區。

伴隨著社區化的，還有小型化的門市策略。一家中南部連鎖藥局的副總經理透露，過去藥局習慣的大坪數策略，受到現在「大坪數門市租金愈來愈貴」的衝擊，如何提高坪效、以小型門市展店，成為當前藥局產業關注的重點。

小型化的優點，便是能精選最具銷售實力的產品。大樹醫藥副總經理盧山峰說明，相較於大坪數藥局，「小型店的商品是挑選過的，會放最好賣的。」這也讓大樹藥局在社區型小型門市，能在第一年與大型店相近的營收水準上，有著更好的毛利。

接近顧客、兼具更好的銷售表現，讓杏一、大樹等藥局近年展店策略上，都以社區型門市為優先。目前，杏一已有逾25%的據點屬於社區型門市，而大樹則有近14%的門市，屬於小型社區店。

展店的同時，消費市場的變化也成為藥局成長的一大助力，特別是來藥局買保健品的人逐年增加。元大投顧的研究報告就指出，大樹在保健藥品、健康照護產品兩類型商品的營收上，在2022年分別有著45%與49%的高成長。

過去，大樹的營收中，約5成比率屬於婦幼商品，目前縮小到35%以下，這現象背後，是大樹全年毛利率從2020年的25.3%，成長到2022年的27.1%。即使是以醫療用品為銷售主體的杏一，今年也可望讓原本營收貢獻占比僅個位數的保健食品，提升到雙位數。

在這波藥局發展的趨勢下，元大投顧也提到由於企業整併的浪潮，以及健保壓價導致個人藥局的利潤受限，市場將會持續往連鎖化經營發展，預期台灣藥局連鎖率將從2021年的20%，成長至2032年的50%。

汰弱留強之下，連鎖化藥局將能取得更大的市場優勢。這也讓杏一、大樹等領先者，正積極布建更大規模的自有物流，去迎接未來的展店計畫。